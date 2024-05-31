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ФСБ задержала главу Краснозерского района Новосибирской области

НГС: ФСБ задержала главу Краснозерского района Новосибирской области Семенову

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krasnozerskoe.nso.ru

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали подозреваемую в превышении должностных полномочий чиновницу Оксану Семенову. Об этом сообщает НГС в Telegram-канале.

«Сотрудники ФСБ задержали главу Краснозерского района Оксану Семенову. Ее подозревают в превышении должностных полномочий», — сообщили журналисты, ссылаясь на источник.

Центральный районный суд Новосибирска 31 мая отправил в СИЗО депутата городского совета Игоря Украинцева, которого обвиняют в получении 3,5 млн рублей от застройщика.

В ноябре прошлого года Telegram-канале Baza, сообщал, что в Ханты-Мансийской автономном округе - Югре арестовали главу регионального управления по вопросам миграции. Подчиненные обвинили ее в присвоении части новогодней премии.

По информации журналистов, 49-летняя женщина была отстранена от должности в начале ноября, а вскоре после этого против нее возбудили два уголовных дела по статье 290 УК РФ «Получение взятки».

Ранее задержанный по подозрению в получении взятки замглавы Кубани подал в отставку.

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