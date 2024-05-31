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Вещание Первого канала возобновили в Армении

Айрапетян: в Армении возобновили вещание Первого канала после выплаты долга

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Shutterstock/FOTODOM

Вещание Первого канала возобновлено в Армении сразу после выплаты долга. Об этом сообщил министр высокотехнологичной промышленности Мхитар Айрапетян в парламенте во время обсуждения отчета о выполнении бюджета за 2023 год, передает «Sputnik Армения».

«Мы провели несколько встреч с главами телекомпаний Армении, действующих в общественном мультиплексе. Всем сообщили, что готовы позаботиться о них через различные механизмы, но для нас есть одна «красная черта» – деньги, выплачиваемые телерадиовещательной сети Армении», — сказал он.

Айрапетян подчеркнул, что в отношении всех телекомпаний, не выполняющих свои финансовые обязательства, будут применяться санкции.

«Это грустный факт, значит сфера находится в сложной и уязвимой ситуации, в том числе, из-за сложностей рекламного рынка и не только», — добавил министр.

28 мая сообщалось, что в Армении прекращена трансляция российского Первого канала в мультиплексе Армении прекращена.

Ранее в Армении заявили о проблемах в отношениях с Россией.

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