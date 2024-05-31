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Российский чиновник признался в нежелании жить в городе, который возглавляет

Мэр Семилуков Швырков признался в нежелании жить в возглавляемом им городе

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Администрация Семилукского МР ВО/YouTube

Мэр Семилуков Геннадий Швырков в интервью «Вести Воронеж» рассказал, что ему не хочется жить в городе, которым он руководит.

По мнению чиновника, в городе не хватает политической стабильности.

«Для того чтобы реализовывать проекты, нужно ликвидировать крыловскую ситуацию «Лебедь, рак и щука». Это однозначно. Когда каждый тянет в свою сторону, результата никогда не будет», — подчеркнул чиновник, имея в виду противостояние между городским советом и исполнительным органом.

Глава города отметил, что Семилуки не заслуживают такого отношения.

Швырков поделился, что снимает с семьей жилье под Воронежем. Еще одна причина, по которой он не перебирается в город, который возглавляет, — нежелание, чтобы его ребенок учился в местной школе. По мнению чиновника, учителя могут узнать, чей ребенок посещает класс, и это плохо повлияет на воспитание школьника.

Ранее губернатор ХМАО Наталья Комарова объявила о досрочном сложении полномочий.

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