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Во Франции выпустили водку, настоянную на настоящем метеорите

Oddity Central: настоянная на метеорите водка была выпущена французской компанией

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Pegasus Distillerie

Французская винокурня Pegasus выпустила водку, настоянную на настоящем метеорите, пишет Oddity Central. Пока она будет продаваться только на территории США.

Водка названием Shooting Star Vodka, как рассказали представители компании, сделана с использованием органической пшеницы местного производства и растительных ингредиентов из Франции, дистиллированных самым передовым методом. Кроме того, в напиток добавляют чистую родниковую воду из колодца, вырытого на глубине 150 метров.

Однако главное отличие водки компании Pegasus заключается в том, что она настаивается на куске настоящего метеорита, что придает ей минеральный вкус.

«Это дополняет существующую гладкую и изысканную текстуру, которая характеризует нашу водку», — говорится в заявлении.

На данный момент выпущено всего 4806 бутылок с метеоритной водкой. Цена за 0,7 литра составляет от $180 до $200.

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