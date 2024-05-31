Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Башкирии у подростка во рту взорвалась электронная сигарета

Минздрав Башкирии показал юношу через три года после взорвавшей во рту сигареты

close
100%
Телеграм-канал «Айрат Рахматуллин»

Во Всемирный день табака министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин напомнил о вреде курения, показав в своем Telegram-канале фото подростка, у которого во рту взорвалась электронная сигарета.

Инцидент произошел в Уфе с 14-летним юношей три года назад: школьник остался без семи зубов, получил ожоги шеи и лица. Пострадавший проходил лечение в Республиканской детской клинической больнице. При поступлении в стационар врачи оценивали его состояние как тяжелое.

«В отделении челюстно-лицевой хирургии ему провели несколько операций по восстановлению верхней челюсти, а затем он прошел длительную реабилитацию», — рассказал глава республиканского ведомства.

Министр подчеркнул, что благодаря усилиям медиков подростку удалось избежать видимых следов взрыва.

Ранее в томскую школу вызвали Росгвардию из-за взрыва электронной сигареты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами