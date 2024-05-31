В Башкирии у подростка во рту взорвалась электронная сигарета

Во Всемирный день табака министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин напомнил о вреде курения, показав в своем Telegram-канале фото подростка, у которого во рту взорвалась электронная сигарета.

Инцидент произошел в Уфе с 14-летним юношей три года назад: школьник остался без семи зубов, получил ожоги шеи и лица. Пострадавший проходил лечение в Республиканской детской клинической больнице. При поступлении в стационар врачи оценивали его состояние как тяжелое.

«В отделении челюстно-лицевой хирургии ему провели несколько операций по восстановлению верхней челюсти, а затем он прошел длительную реабилитацию», — рассказал глава республиканского ведомства.

Министр подчеркнул, что благодаря усилиям медиков подростку удалось избежать видимых следов взрыва.

Ранее в томскую школу вызвали Росгвардию из-за взрыва электронной сигареты.