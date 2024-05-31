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Шеф-повар рассказал, как выбрать хорошее мясо для шашлыка

Преподаватель Мосин: мясо для шашлыка должно быть упругим

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Константин Михальчевский/РИА Новости

При выборе мяса для шашлыка важно оценить привлекательность его цвета и запах. Об этом в беседе с RT рассказал шеф-повар, преподаватель Университета РОСБИОТЕХ Григорий Мосин.

Он также порекомендовал взять с собой перчатки, чтобы потрогать мясо и убедиться, что оно упругое и не водянистое. По его словам, после нажатия хороший кусок должны быстро вернуться к прежней форме. Жир у мяса должен быть белого цвета, у баранины допустим кремовый оттенок, добавил повар.

«Консистенция жира тоже важна: у говядины рассыпчатый, у баранины поплотнее. И не поленитесь — понюхайте. Не должно быть и намека на прогорклость. Если вы покупаете мясо в вакуумной упаковке, внимательно читайте этикетку производителя. Если никакой маркировки на мясе нет, то вы всегда имеете право ознакомиться со сведениями о декларации или сертификате на продаваемую продукцию», — сказал Мосин.

Врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», к.м.н. Оксана Михалева до этого рассказала «Газете.Ru», что сырой шашлык может являться опасным для здоровья человека, поскольку, в первую очередь, несет высокий риск заражения болезнетворными микроорганизмами: сальмонеллами и кишечной палочкой.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье врачи спасли женщину с застрявшим кусочком шашлыка в пищеводе.

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