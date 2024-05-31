Психолог рассказала, как себя вести при встрече с агрессивными людьми

При встрече с агрессивным человеком в общественном месте важно понять характер его эмоций. Об этом в беседе с RT рассказала бизнес-психолог, бизнес-тренер Светлана Комарова.

По ее словам, это может быть опасный человек, тот, кто оказался в эпизодическом, ситуативном срыве, а также человек, намеренно затевающий скандалы, чтобы насытиться энергией.

«С первыми и последними разрываем контакт и выходим из контакта. А вторым дружелюбно, спокойно, доброжелательно говорим: «Я вижу, что вам неприятна ситуация. Как я могу сделать так, чтобы вам не доставлять дискомфорта?» Следует помнить, что человек никогда не пытается напасть на того, кого он считает более сильной и более устойчивой фигурой», — подчеркнула эксперт.

Психолог уточнила, что обвинения, оскорбления, растерянность и робость может раззадорить агрессора. Вместо самозащиты или оправдания, а также ответной агрессии она рекомендует использовать чувство юмора без ущемления интересов собеседника. В этом случае конфликт решится за счет разрыва шаблона, заключила Комарова.

Психолог Дарья Дугенцова до этого говорила, что агрессивные сообщения людей, которые ведут себя неадекватно в сети или чатах, правильнее всего будет игнорировать. Обычно такое поведение объясняется тем, что в реальной жизни человек не дает себе возможности выразить гнев, компенсируя это с помощью телефона, объяснила она.

Ранее сообщалось, что россиянка выпрыгнула из окна, спасаясь от пьяного агрессора.