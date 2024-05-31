Врач оценила, опасны ли кондиционеры для младенцев

Кондиционеры можно использовать для того, чтобы охладить помещение, в котором будет находиться младенец, однако для этого важно правильно ими пользоваться. Об этом в беседе с RT рассказала педиатр, неонатолог, вакцинолог кандидат медицинских наук Рабият Зайниддинова.

Так, она рекомендует подобрать комфортную температуру, сначала охладить комнату, а после — перенести туда ребенка.

«Никто не просит ставить кондиционер на минимальные температурные параметры и направлять на ребенка струю холодного воздуха. Достаточно охладить, проветрить комнату. Сделайте температуру комфортной — +20...+22°С. +23°С — если малыш совсем крошечный. Перегрев дети переносят гораздо хуже, чем переохлаждение», — сказала эксперт.

Врач отметила, что охлаждение комнаты является важным моментом для младенцев, потому что жара может приводить к вялости, отказу от еды и питья.

Врач-терапевт группы компаний BestDoctor Юлия Миронова до этого рассказала «Газете.Ru», что использование кондиционеров в помещении может быть опасным для здоровья. По ее словам, бактерии в кондиционере могут привести к вспышке легионеллеза.

Ранее родителям объяснили, как не перегреть младенца в жаркую погоду.