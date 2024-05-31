Во Владивостоке опровергли данные о спиливании дверей туалета в школе во время ЕГЭ

Власти Владивостока опровергли данные о том, что в одной из школ города во время ЕГЭ спилили двери туалета. Об этом со ссылкой на представителя пресс-службы мэрии сообщает РИА Новости.

По информации агентства, в соцсетях появилось фото кабинок туалета в одной из школ города. На кадрах двери в уборной по высоте приблизительно по пояс — сообщалось, что их якобы спилили на время проведения ЕГЭ. Кроме того, отмечалось, что во время экзаменов со школьниками туда заходит сопровождающий.

«Как сообщили в управлении образования, никто эти двери не спиливал, у них такая конструкция. В этом году замена дверей не планируется. Сопровождающие в туалет с детьми не заходят», — сообщили в мэрии, передает РИА Новости.

До этого появилось видео из школы, где выпускницы жаловались на унизительный досмотр перед ЕГЭ. Одна из школьниц сообщила, что ей пришлось снять бюстгальтер во дворе школы, чтобы пройти металлические рамки.

Ранее юрист объяснила, чего не имеют права делать проверяющие на ЕГЭ.