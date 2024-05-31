На предприятиях в Казани объявили необходимость эвакуации

Сирена, означающая необходимость эвакуироваться, прозвучала на предприятиях в отдельных районах Казани. Об этом РБК сообщили в пресс-службе главы Татарстана.

Там отметили, что звук сирены на производстве — это общепринятый сигнал «внимание всем».

«Все сотрудники промышленных предприятий согласно технике безопасности проинструктированы о действиях, которые необходимо предпринять в этой ситуации», — сказали в пресс-службе.

Отмечается, что на промышленных предприятиях Татарстана отработан механизм действий в случае возникновения внештатных ситуаций с целью обеспечения безопасности людей.

Также сообщалось, что в республике утром 31 мая приостановили работу двух аэропортов для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет воздушные суда с 5:57 (мск), аэропорт Нижнекамска — с 6:24 (мск).

Жители Татарстана сообщают о беспилотных летательных аппаратах, летящих над регионом.

Ранее аэропорт Воркуты на месяц закрыли для приема самолетов.