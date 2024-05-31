Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На предприятиях в Казани объявили необходимость эвакуации

На предприятиях в Казани объявили эвакуацию, прозвучала сирена на производстве

close
100%
Global Look Press

Сирена, означающая необходимость эвакуироваться, прозвучала на предприятиях в отдельных районах Казани. Об этом РБК сообщили в пресс-службе главы Татарстана.

Там отметили, что звук сирены на производстве — это общепринятый сигнал «внимание всем».

«Все сотрудники промышленных предприятий согласно технике безопасности проинструктированы о действиях, которые необходимо предпринять в этой ситуации», — сказали в пресс-службе.

Отмечается, что на промышленных предприятиях Татарстана отработан механизм действий в случае возникновения внештатных ситуаций с целью обеспечения безопасности людей.

Также сообщалось, что в республике утром 31 мая приостановили работу двух аэропортов для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет воздушные суда с 5:57 (мск), аэропорт Нижнекамска — с 6:24 (мск).

Жители Татарстана сообщают о беспилотных летательных аппаратах, летящих над регионом.

Ранее аэропорт Воркуты на месяц закрыли для приема самолетов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами