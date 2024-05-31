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Дачников предупредили об опасности мака на садовых участках

Юрист Локтионова напомнила о тюремном сроке за выращивание на даче мака

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Depositphotos

Юрист и специалист по садоводству Надежда Локтионова напомнила, что в России законодательством запрещено выращивание растений, содержащих психотропные и наркосодержащие вещества. В интервью с изданием «Лента.ру» она предупредила дачников о возможных тюремных сроках за мак.

По информации юриста, в 2023 году к списку запрещенных растений была добавлена ипомея трехцветная. Если инспекторы обнаружат от 10 до 100 корней этого растения на даче, владелец может быть оштрафован на 3 тысячи рублей и арестован административно на 15 суток. Когда количество растения превышает установленный предел, это может повлечь за собой уголовное преследование и возможное лишение свободы до 2 лет, уточнила эксперт.

Локтионова также напомнила, что в России по-прежнему запрещено выращивание мака снотворного, содержащего опиум — одно из самых сильных наркотических веществ.

Юрист уточнила, что существует несколько других растений, содержащих наркотические и психотропные вещества. Однако большинство из них не являются актуальными для дачников и редко встречаются.

Ранее российским дачникам посоветовали исследовать свои участки на наличие «запрещенки».

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