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В Роспотребнадзоре оценили данные ВОЗ о кори в России

Роспотребнадзор назвал некорректными данные ВОЗ по заболеваемости корью в России

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Алексей Витвицкий/РИА Новости

В пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) некорректно оценила ситуацию с заболеваемостью корью в Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе отметили, что в мире наблюдается рост заболеваемости кори. В середине апреля было зарегистрировано 120,3 тыс. случаев.

В Роспотребнадзоре отметили, что данные ВОЗ о ситуации с корью в странах Европы сомнительны. В ведомстве утверждают, что основными источниками заболевания являются мигранты, а в статистику Всемирной организации здравоохранения не включили случаи заболеваний среди них, а также беженцев и других труднодоступных групп населения.

Роспотребнадзор сообщил, что коллективный иммунитет к кори у населения России в целом достаточен. Для контроля иммунитета каждый год обследуется более 60 тыс. человек.

До этого в ВОЗ заявили, что Россия вошла в тройку лидеров по заболеваемости корью в Европе.

Отмечается, что с апреля 2023 года по март 2024 года в России было зафиксировано 18 977 случаев заболевания корью. Больше всего заболевших было выявлено в феврале 2024 года — 2626 человек.

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