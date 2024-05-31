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Россиянин начал стрельбу с балкона из нарезного ружья

В Якутске пьяный мужчина открыл огонь с балкона из нарезного ружья

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Тимур Фаткулов/timur_fatkulov/instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Пьяный мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения уже более 10 дней, открыл стрельбу с балкона своей квартиры в Якутске. Об этом пишет. Telegram-канал Shot.

Как пишут авторы канала, несколько часов назад он вышел на балкон на улице Лермонтова, держа в руках нарезное ружье, и произвел не менее 10 выстрелов по припаркованным автомобилям. В момент происшествия в квартире находились его двое детей, а супруга ушла на работу.

После вызова на место приехали сотрудники Росгвардии и МВД, они оцепили окружающую территорию и затем задержали мужчину.

Медики скорой помощи установили у него алкогольный психоз. На данный момент следственно-оперативная группа работает на месте происшествия.

Предварительно сообщается, что никто не пострадал.

При задержании у подозреваемого были обнаружены еще три ружья и несколько ножей, все зарегистрированные на его имя.

В апреле в Санкт-Петербурге неизвестный угрожал семье и обстрелял их из окна квартиры.

Ранее на юго-востоке Турции полицейский открыл стрельбу в участке.

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