Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне получат налоговые вычеты за диспансеризацию и сдачу норм ГТО

Россияне могут получить налоговый вычет за диспансеризацию и сдачу норм ГТО

close
100%
Kub Mash' class="item-image" >
Телеграм-канал Kub Mash

Россияне могут получить налоговый вычет в размере 6 тыс. руб. за одновременную диспансеризацию и сдачу норм ГТО. Об этом сообщает «Ведомости».

Получать такой налоговый вычет за ежегодную диспансеризацию и сдачу норм ГТО граждане смогут каждый год. Соответствующий законопроект подготовило министерство финансов, он может вступить в силу в 2025 году.

«Претендовать на налоговый вычет могут те, кто выполнил нормативы испытаний ГТО для своего возраста и получил знак отличия, а также те, кто подтвердил уже полученный знак отличия», — сообщает издание.

Вычет можно получить в течение года после награждения или его подтверждения. В 2023 году диспансеризацию прошли 93 млн человек, а высокие показали при сдаче норм ГТО были у 2,3 млн человек.

До этого Минфин РФ сообщил, что налоговый вычет за значок ГТО составит 500 рублей в месяц.

Ранее в Госдуме призвали ввести налоговый вычет на лечение домашних животных.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами