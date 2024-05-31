Россияне получат налоговые вычеты за диспансеризацию и сдачу норм ГТО

Россияне могут получить налоговый вычет в размере 6 тыс. руб. за одновременную диспансеризацию и сдачу норм ГТО. Об этом сообщает «Ведомости».

Получать такой налоговый вычет за ежегодную диспансеризацию и сдачу норм ГТО граждане смогут каждый год. Соответствующий законопроект подготовило министерство финансов, он может вступить в силу в 2025 году.

«Претендовать на налоговый вычет могут те, кто выполнил нормативы испытаний ГТО для своего возраста и получил знак отличия, а также те, кто подтвердил уже полученный знак отличия», — сообщает издание.

Вычет можно получить в течение года после награждения или его подтверждения. В 2023 году диспансеризацию прошли 93 млн человек, а высокие показали при сдаче норм ГТО были у 2,3 млн человек.

До этого Минфин РФ сообщил, что налоговый вычет за значок ГТО составит 500 рублей в месяц.

Ранее в Госдуме призвали ввести налоговый вычет на лечение домашних животных.