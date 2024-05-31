На Украине силовикам приказали задерживать мигрирующих украинцев

На Украине правоохранители получили предписание задерживать всех граждан призывного возраста, которые пытаются сменить регион своего пребывания. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в пророссийском подполье Херсона.

По словам информатора, силовики, правоохранители и сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкоматов — прим. ред.) получили циркуляр, который предписывает им задерживать всех мужчин призывного возраста, которые переезжают из одного региона в другой.

«Даже не покинуть Украину, об этом сейчас в принципе и речи быть не может, а проехать из, например, Херсона в Николаев», — пояснил собеседник агентства.

Он отметил, что под особенно пристальное внимание постовых и патрулей попадают жители Херсона и Херсонской области. Подпольщик рассказал случай, когда мужчину, который пытался из Херсона проехать в Николаев, задержали на дороге и попытались забрать в ТЦК. Родственники вынуждены были заплатить силовикам взятку в размере 10 тысяч долларов за освобождение задержанного.

26 мая сотрудник районного ТЦК в городе Львове Владимир Гренюх заявил, что лишь 2% из всех украинских граждан, получивших повестки, приходят в территориальные центры комплектования.

Ранее на Украине объявили в розыск около 100 тысяч уклонистов.