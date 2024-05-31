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На Украине силовикам приказали задерживать мигрирующих украинцев

РИА Новости: силовикам приказали задерживать переезжающих по Украине призывников

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Shutterstock/Mehaniq

На Украине правоохранители получили предписание задерживать всех граждан призывного возраста, которые пытаются сменить регион своего пребывания. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в пророссийском подполье Херсона.

По словам информатора, силовики, правоохранители и сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкоматов — прим. ред.) получили циркуляр, который предписывает им задерживать всех мужчин призывного возраста, которые переезжают из одного региона в другой.

«Даже не покинуть Украину, об этом сейчас в принципе и речи быть не может, а проехать из, например, Херсона в Николаев», — пояснил собеседник агентства.

Он отметил, что под особенно пристальное внимание постовых и патрулей попадают жители Херсона и Херсонской области. Подпольщик рассказал случай, когда мужчину, который пытался из Херсона проехать в Николаев, задержали на дороге и попытались забрать в ТЦК. Родственники вынуждены были заплатить силовикам взятку в размере 10 тысяч долларов за освобождение задержанного.

26 мая сотрудник районного ТЦК в городе Львове Владимир Гренюх заявил, что лишь 2% из всех украинских граждан, получивших повестки, приходят в территориальные центры комплектования.

Ранее на Украине объявили в розыск около 100 тысяч уклонистов.

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