Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Земле началось возмущение магнитного поля

Возмущение магнитного поля началось на Земле после сильного выброса на Солнце

close
100%
Depositphotos

На Земле началось возмущение магнитного поля. Это было вызвано выбросом корональной массы на Солнце 29 мая, сообщили ТАСС в Гелиогеофизической службе Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

Степень возмущенности магнитного поля пока не поднялась до уровня G1 (слабый).

Как рассказали ученые, 31 мая — 1 июня ожидается магнитная буря, которая может подняться до уровня G3 (cильный).

29 мая на Солнце произошли восемь сильных вспышек, одна из которых — самого высокого класса Х. В настоящий момент активность Солнца продолжается. 27 мая на нем также произошла вспышка класса Х.

До этого канадские исследователи из проекта Ocean Networks Canada (ONC) при Университете Виктории сообщали, что мощный геомагнитный шторм из-за сильных вспышек на Солнце 10-11 мая достиг морских глубин Земли. Ученые считают, что следующие несколько лет станут пиком текущего солнечного цикла, поэтому подобные события будут происходить гораздо чаще, чем в предыдущие годы.

Ранее ученые сообщали, что впервые за 20 лет на Земле началась магнитная буря высшего балла.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами