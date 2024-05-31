На Земле началось возмущение магнитного поля. Это было вызвано выбросом корональной массы на Солнце 29 мая, сообщили ТАСС в Гелиогеофизической службе Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

Степень возмущенности магнитного поля пока не поднялась до уровня G1 (слабый).

Как рассказали ученые, 31 мая — 1 июня ожидается магнитная буря, которая может подняться до уровня G3 (cильный).

29 мая на Солнце произошли восемь сильных вспышек, одна из которых — самого высокого класса Х. В настоящий момент активность Солнца продолжается. 27 мая на нем также произошла вспышка класса Х.

До этого канадские исследователи из проекта Ocean Networks Canada (ONC) при Университете Виктории сообщали, что мощный геомагнитный шторм из-за сильных вспышек на Солнце 10-11 мая достиг морских глубин Земли. Ученые считают, что следующие несколько лет станут пиком текущего солнечного цикла, поэтому подобные события будут происходить гораздо чаще, чем в предыдущие годы.

Ранее ученые сообщали, что впервые за 20 лет на Земле началась магнитная буря высшего балла.