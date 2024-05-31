Магазины не могут отказать в продаже безалкогольного пива без паспорта, заявила юрист

Отказать в продаже безалкогольного пива без паспорта человеку не имеют права. В соответствии с п.2 ст.16 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» не допускается розничная продажа алкогольной продукции несовершеннолетним. Об этом «Газете.Ru» рассказала Елена Рудакова, юрист частной практики, кандидат юридических наук.

«Пиво само по себе как напиток, если не является алкогольным, может продаваться как любой иной продукт (напиток) без предъявления документа, удостоверяющего личность», — объяснила она.

По словам юриста, в соответствии со ст. 426 Гражданского кодекса РФ (далее — ГК РФ) договор между потребителем и продавцом является публичным договором. На основании п.1 ст.426 ГК РФ, публичным договором признается договор, заключенный коммерческой организацией и устанавливающий ее обязанности по продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг, которые такая организация по характеру своей деятельности должна осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится (розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и т.п.).

«Отказ коммерческой организации от заключения публичного договора при наличии возможности предоставить потребителю соответствующие товары, услуги, выполнить для него соответствующие работы не допускается (п. 3 ст. 426 ГК РФ)», — добавила эксперт.

Законодательно безалкогольное пиво не относится к алкогольной продукции, поскольку содержание этилового спирта в нем не более 0,5%. Такие напитки могут быть отнесены к безалкогольной тонизирующей продукции (как энергетики), однако такого положения в законодательстве нет.

«Пока такую позицию можно отнести к частному мнению. Существует также постановление правительства РФ от 28 июня 2012 года N656, согласно которому не считаются алкогольной продукцией напитки брожения и квасы, сидры, медовые вина и напитки с содержанием этилового спирта от 0,5 до 1,2% включительно. Как будет называться безалкогольный напиток, решает сам производитель. Для продажи напитка по паспорту необходимо обратить внимание именно на процент содержания в нем этилового спирта», — резюмировала Рудакова.

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