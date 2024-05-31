Россиянам рассказали о лайфхаках, как вернуть деньги за ремонт

Хотя такого понятия как «налоговый вычет на ремонт квартиры» в законодательстве не существует, расходы на ремонт можно отнести к налоговому вычету за ее приобретение. Главное — внимательно отнестись к оформлению документов: ремонт и отделка разные вещи. Об этом «Газете.Ru» рассказала Наталия Иванова, финансовый эксперт, основательница международной образовательной платформы DEFIN.

«Многие упускают из виду, что налоговый вычет — это не просто «подарок» от государства. Он прямо зависит от размера годового дохода гражданина, обратившегося за вычетом. Вычет можно получить двумя способами. Например, в виде 13% от годового дохода ежемесячно. Механизм такой: из зарплаты не удерживают 13% подоходного налога в рамках общей суммы вычета (чтобы оформить такой вид вычета, необходимо обратиться в бухгалтерию работодателя). Второй вариант получения вычета: единоразовая выплата. Получить ее можно, заполнив декларацию 3-НДФЛ на сайте ФНС», — объяснил она.

Таким образом, на налоговый вычет могут рассчитывать только официально трудоустроенные россияне, а также индивидуальные предприниматели, работающие по общей системе налогообложения. То есть все те граждане, кто платит НДФЛ. В эту категорию не входят, например, самозанятые и индивидуальные предприниматели.

«Итак, расходы на ремонт квартиры (так же, как и комнаты или доли в квартире) можно отнести к категории «имущественных вычетов» и получить возмещение. Вернуть получится 13% от стоимости отделочных материалов и работ. Но есть условия. Квартира должна находиться в новостройке и быть приобретенной у застройщика. Также в договоре на покупку квартиры должно быть указано, что она продается с черновой отделкой. Либо из договора должно быть ясно, что квартира приобретена в тот момент, когда еще не было завершено строительство дома», — добавила эксперт.

Очень важно, чтобы расходы на отделку (не ремонт) квартиры были включены в состав имущественного вычета на покупку квартиру сразу. К сожалению, нельзя постфактум заявить вычет только на отделку квартиры, отдельно от общего имущественного вычета. Причем для налоговой не важно, когда были реализованы отделочные работы: до или после оформления права собственности на квартиру.

Это основные условия получения вычета, однако стоит помнить еще о нескольких факторах. Так, налоговая служба не учтет для вычета работы по перепланировке и реконструкции помещения или такую работу, как «дизайн помещения».

«Вот на какие работы точно можно получить вычет: разработка проектно-сметной документации на проведение отделочных работ; расходы на покупку отделочных материалов; расходы на работы, связанные с отделкой жилья», — сказала она.

В то же время налоговый вычет за покупку сантехники и кухонного гарнитура не положен. Как и за остекление балкона, замену пластиковых окон от застройщика, покупку осветительных приборов. Логика налоговой в том, что она учитывает только самые необходимые работы, без которых в новой квартире просто не обойтись.

«Однако если указывать, что вычет заявлен не за покупку, а за монтаж гарнитура, то есть все шансы вычет получить. Но стоимость монтажа должна быть прописана отдельной строкой. Обратите внимание: все виды работ в документах необходимо указывать так, чтобы они дословно соответствовали кодам Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД). Например: «Оклеивание обоями», а не «Оклейка», — подчеркнула Иванова.

У налогового вычета «за приобретение квартиры и ее отделку» есть лимит — не более 2 млн руб. на одного человека. То есть максимальная выплата составит 260 тыс. руб. — 13% от 2 млн руб. При этом подать заявление на вычет могут оба супруга, если квартира была приобретена в браке, тем самым удвоив размер налогового вычета.

«Чтобы получить вычет, нужно обратиться в Налоговую с пакетом документов, который включает: заявление, которое можно оформить в личном кабинете на сайте ФНС; выписку из Единого государственного реестра недвижимости; договор купли-продажи или договор долевого участия; акт приема-передачи; квитанцию или чек об оплате; справку 2-НДФЛ», — рассказала специалист.

Если речь идет о вычете не только за покупку квартиры, но и отделку, к этому списку прилагаются: товарные и кассовые чеки, счета, договоры с подрядчиками, квитанции.

«Затем не меньше месяца придется ждать результатов камеральной проверки, отслеживая статус дела в личном кабинете на сайте ФНС. Если не было допущено ошибок, деньги перечислят на счет заявителя, и цель будет достигнута», — резюмировала Иванова.

Ранее выяснилось, что в России вырос спрос на современный русский стиль в дизайне.