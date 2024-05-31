Купание в запрещенных местах может привести к гепатиту и церкариозу, предупредила врач

По оценкам ВОЗ, от 80 до 85% инфекционных заболеваний имеют водные пути передачи. Педиатр, врач-инфекционист «СМ-Клиника» Мария Рыбалко рассказала «Газете.Ru» о факторах риска, заболеваниях и осложнениях при купании в запрещенных или просто не предназначенных для купания водоемах (пруд, река, озеро, залив) и их профилактике.

«Самыми опасными резервуарами бактериально-паразитарных и грибковых заболеваний являются пресноводные (в отличие от морской воды не имеют соли и йода для обеззараживания воды) стоячие или слабопроточные водоемы с илистым растительным дном, обильными зарослями камыша, на которых можно наблюдать водоплавающих птиц (утки, гуси), иногда домашних животных (коровы, козы). Также это водоемы в странах с тропическим климатом, особенно в развивающихся странах Азии, Африки, Южной Америки (вплоть до заражения Малярией, так как некоторые комары размножаются именно в воде). Сюда же относятся некоторые страны Кавказского региона, Южного Федерального округа РФ», — объяснила она.

По словам врача, кроме распространенных вирусных и бактериальных кишечных инфекций, таких как энтеровирусная инфекция, ротовирусные инфекции, вирусный гепатит А, сальмонеллез, шигеллез, наиболее неприятными и опасными могут оказаться ряд возбудителей.

«Церкариоза (вызывается личинками водоплавающих птиц, заражение происходит в водоемах с преимущественно стоячей водой, где обитает большое количество уток). Особенно подвержены заболеванию дети, так как церкарии шистосоматид преобладают на мелководье в прибрежной зоне. Проявляется быстро, в течение 30-40 минут после контакта с водой папулезно-зудящей сыпью, общими интоксикационными симптомами. Шистосомоза (официально относится к тропическим болезням, но может встречаться в регионах РФ с жарким климатом). Вызывается паразитами — кровяными сосальщиками. Может поражать органы желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, головного мозга. Также возможен переход в хроническую стадию. Трудно поддается лечению. Все группы гельминтов и простейших хоть и не имеют главного пути передачи через воду, могут попадать в организм при купании, заглатывании воды, нарушением личной гигиены во время и после купания. Особенно в водоемах, которые могут использовать домашние, сельскохозяйственные животные и водоплавающие птицы», — добавила эксперт.

Кроме этого, бактериальные инфекции кожи и мягких тканей (особенно стафило- и стрептодермии) очень часто проникают через микротравмы, трещины, трофические язвы при купании и хождении босиком по влажному илистому берегу. Поэтому людям с хронической рожистой инфекцией, иммуннодефицитом (любой этиологии и стадии) противопоказано купание в незнакомых не предназначенных для этого водоемах. А дети любого возраста должны купаться в купальных трусах, прикрывающих область гениталий.

«Профилактикой заболеваний, передающихся водным путем при купании в водоемах, является: категорический отказ от купания в местах, не одобренных Роспотребнадзором или любой другой структурой в других странах; обязательное тщательное принятие душа после купания (рекомендуется также перед) и смена белья; ношение купальников и обуви при прогулках в прибрежных зонах водоема; обучение детей не заглатывать воду при купании; по-возможности, минимизировать контакт глаз, рта с водой; отказ от мытья посуды, овощей и стирки в водоемах, особенно со стоячей и теплой водой», — резюмировала специалист.

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