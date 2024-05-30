Анапа лишена статуса города

Анапа в Краснодарском крае теперь официально приобрела статус муниципального округа, а не города. Эту информацию распространила пресс-служба Законодательного собрания региона.

Это изменение статуса связано с проведением административно-муниципальной реформы на всей территории страны. Депутаты приняли закон о присвоении муниципальному образованию города-курорта Анапа статуса муниципального округа, чтобы соответствовать федеральному законодательству.

По словам председателя комитета по вопросам местного самоуправления Андрея Дорошева, в настоящее время муниципальное образование города-курорта Анапа не удовлетворяет установленным критериям по доле городского населения и площади территории городских населенных пунктов, входящих в состав городского округа.

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