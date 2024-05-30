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«Единая Россия» аннулировала результат руководителя исполкома партии в Челябинской области

Участнику СВО присудили победу в предварительном голосовании «Единой России»

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Пресс-служба «Единой России»

Президиум генсовета «Единой России» аннулировал результат руководителя регионального исполкома партии в Челябинской области Виталия Маслова, который победил в предварительном голосовании «Единой России», в пользу участника СВО. Об этом сообщается на сайте партии.

Отмечается, что участнику СВО Илье Новосельцеву было отказано в регистрации кандидатом в связи с формальным подходом регионального оргкомитета процедуры. Причиной стало отсутствие справки об отсутствии судимости.

«Предлагаем такое решение: замена кандидата без кадровых последствий для руководителя регионального исполкома, у которого есть возможность в ходе предстоящей избирательной кампании исправить свое реноме и показать достойный результат команды «Единой России» на выборах Челябинской городской думы», — приводятся слова секретаря генсовета партии Андрея Турчака.

Также Турчак обратился к участникам заседания с требованием неукоснительно соблюдать правила по сопровождению участников СВО на предварительном голосовании и в ходе избирательной кампании.

Напомним, в Единый день голосования в сентябре 70 избирательных кампаний пройдут в 42 субъектах РФ. По результатам выборов будет замещено более 25 тысяч мандатов, в том числе, в органы МСУ. В регионах будут голосовать за депутатов регионального и местного уровней.

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