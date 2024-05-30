Соцработники оставили российского пенсионера без 7 млн рублей

В Республике Коми трех социальных работников подозревают в краже средств в особо крупном размере. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По версии правоохранителей, 63-летняя, 57-летняя и 39-летняя работницы из Воркуты по предварительному сговору похитили у 86-летнего подопечного миллионы рублей.

У женщин был доступ к банковским картам и счетам мужчины, с которых они сняли более 7,3 млн рублей.

В ходе обысков у подозреваемых полицейские изъяли часть денежных средств, телефоны и ключи от квартиры потерпевшего.

Фигуранткам уголовного дела по статье «Кража» УК РФ предъявлено обвинение, дело передано в суд.

До этого житель Вологды поверил, что его профиль на «Госуслугах» взломали и потерял 10 млн рублей.

Ранее в Москве лженотариусы украли у пенсионера 29 миллионов рублей.