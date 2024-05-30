Самолет из Самары после проблем с шасси приземлился в Москве

Рейс Самара — Москва благополучно приземлился в Шереметьево после технической проблемы со стойкой шасси. Об этом сообщает РИА Новости.

«Борт сел штатно», — сообщил представитель экстренных служб.

На борту самолета находились 186 человек, в том числе семь членов экипажа.

До этого сообщалось, что причиной неисправности данного воздушного судна стала лопнувшая покрышка стойки шасси.

30 мая стало известно, что пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Минеральных Водах. Отмечалось, что у Airbus рейсом Санкт-Петербург – Сочи произошла утечка топлива.

28 мая сообщалось, что вертолет Ми-8 получил повреждения после жесткой посадки в Мурманской области. До этого стало известно, что рейс из Хабаровска в Красноярск совершил вынужденную посадку в Братске из-за пассажира с признаками инфаркта.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.