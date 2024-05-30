Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Самолет из Самары после проблем с шасси приземлился в Москве

Самолет из Самары после проблем со стойкой шасси приземлился в Шереметьево

close
100%
Нина Зотина/РИА «Новости»

Рейс Самара — Москва благополучно приземлился в Шереметьево после технической проблемы со стойкой шасси. Об этом сообщает РИА Новости.

«Борт сел штатно», — сообщил представитель экстренных служб.

На борту самолета находились 186 человек, в том числе семь членов экипажа.

До этого сообщалось, что причиной неисправности данного воздушного судна стала лопнувшая покрышка стойки шасси.

30 мая стало известно, что пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Минеральных Водах. Отмечалось, что у Airbus рейсом Санкт-ПетербургСочи произошла утечка топлива.

28 мая сообщалось, что вертолет Ми-8 получил повреждения после жесткой посадки в Мурманской области. До этого стало известно, что рейс из Хабаровска в Красноярск совершил вынужденную посадку в Братске из-за пассажира с признаками инфаркта.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами