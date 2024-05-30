В Белоруссии сочли, что спокойно переживут решение ЕС по пошлинам на зерно

В России и Белоруссии спокойно переживут решение Евросоюза о введении запретительных тарифов на импорт зерна. Об этом заявил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз, передает ТАСС.

«В любом случае и мы, и Россия, уверен, это совершенно спокойно переживем», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что братские страны не только «обеспечивают продовольственную безопасность» для своих граждан, но и ответственно относятся к ситуации в мире в этом вопросе.

По словам Глаза, принятое в Брюсселе решение — это попрание Евросоюзом общих правил международной торговли и ВТО. Он добавил, что разумность этого решения западных политиков вызывает вопросы, но не вызывает удивления.

30 мая Совет Европейского союза утвердил введение с 1 июля запретительных тарифов на импорт зерна из России и Белоруссии. Об этом заявил первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис. По данным Совета ЕС, запретительные тарифы не коснутся транзита через порты сообщества в третьи государства.

Ранее цены на российское зерно резко выросли.