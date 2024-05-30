«Думали, что дрон»: очевидец рассказал, как подростков ударило током в Чапаевске

Житель города Чапаевск Самарской области Иван рассказал «Газете.Ru», что услышал сильный звук, когда троих подростков, задевших линию ЛЭП удочкой, ударило током. По словам мужчины, двое пострадавших были в тяжелом состоянии, один из них сильно кричал и хотел уйти домой. Иван отметил, что подросток, стоявший дальше остальных, чувствовал себя «нормально».

«Моя жена услышала, и я поехал туда. Подъезжаю, они уже лежат. Вообще думали, что это дрон был. Звук был настолько сильный, что он в другом месте отдался. Скорую очень долго ждали. Хотели везти на своих машинах, но побоялись, что еще хуже будет, особенно одному из них. Один, вроде, отошел, а другой лежал и очень сильно кричал. Очень жалко ребят. Особенно, когда мы туда подъехали, что там творилось, эти крики. Они оба были в тяжелом состоянии. Тот, который с портфелем, он более-менее, люди его держали. Он хотел уйти, говорил, отпустите меня домой, бежал, кричал, а тот лежал без сознания, сначала потом пришел в себя. Тот мальчик [который был дальше всех] был нормально, он рядом стоял, ходил потом», — сказал он.

Как сообщило РИА Новости со ссылкой на министерство здравоохранения Самарской области, после инцидента двух подростков госпитализировали, их состояние оценивается как крайне тяжелое. На кадрах, опубликованных в Telegram-каналах с места инцидента видно, как три подростка идут по улице. Затем один из них подпрыгивает, чтобы дотронуться до линии ЛЭП. После этого раздается звук взрыва. Один из них бросается бежать, остальные лежат на дороге. Прокуратура Самарской области организовала проверку.

Ранее подросток лишился ноги, попав под грузовой поезд в Приморье.