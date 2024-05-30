В Новосибирске не исключили «грязной конкуренции» в ситуации с баром, пообещавшим открытие 22 июня

В Новосибирске убрали объявление об открытии нового пивного бара, на котором была анонсирована дата 22 июня 4 часа утра — в этот день в 1941 году фашистская Германия напала на Советский Союз. Глава новосибирского отделения «Союза Отцов и Семей» Сергей Майоров сообщил «Газете.Ru», что само заведение, скорее всего, не имеет отношение к листовке. По его словам, владельцев заведения могли подставить конкуренты.

«Объявление убрали и повесили другое. Утром получил сообщение от представителя мэрии, которому тоже скидывал данный пост. У меня тоже возникла мысль, что это элементы грязной конкуренции, но отреагировал, так как считаю, что это недопустимо. А тем, кто это сделал хотелось бы сказать, что извращенное сознание рано или поздно приведет к плачевному результату. Конечно хотелось бы все-таки найти подлецов», — сказал Майоров.

Объявление с текстом «Открытие 22 июня ровно в 4 часа…» появилось на двери будущего пивного заведения в микрорайоне «ОбьГЭС». Его фото было опубликовано в районном сообществе. На ситуацию обратили внимание в «Союзе отцов и Семей».

«Пивнушка с немецким названием на «ОбьГЭСе», решили поиздеваться над днем памяти и скорби 22 июня. Видимо они плохо знают историю, чем все закончилось для фашистов», — прокомментировали ситуацию в организации.

В мэрии Новосибирска позднее сообщили, что объявление было наклеено со стороны улицы, а владельцев заведения «кто-то подставил».

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