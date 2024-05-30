В Бурятии подросток пропал во время переправы через горную реку

В Окинском районе Бурятии сотрудники МЧС проводят работы по поиску школьника, который пропал, переправляясь через реку. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МЧС.

По данным спасателей, инцидент произошел в Окинском районе республики около села Сорок на реке Урик. Во время переправы через водоем, пропал 15-летний школьник. Предположительно, мальчика могло унести течением.

К его поискам привлечены спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы и четыре единицы техники.

До этого сообщалось, что трех школьников спасли с самодельного плота на Шейновском карьере в Смоленске. В экстренные службы обратились трое подростков. Мальчиков 13, 14 и 15 лет отнесло на самодельном плоту от берега, дети испугались и позвонили спасателям. Сотрудники МЧС добрались до терпящих бедствие подростков и доставили всех на берег. Медицинская помощь юным мореплавателям не понадобилась, их передали родителям.

Ранее супружескую пару унесло течением реки на глазах у ее детей.