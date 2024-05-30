Участница телемоста с Путиным отметила его внимание к многодетным семьям

Президент России Владимир Путин — это человек с большим и светлым сердцем. Об этом по итогам встречи главы государства с семьями награжденных орденом «Родительская слава» и «Мать-героиня» рассказала ее участница из Чувашии Ольга Шишова.

По ее словам, национальный лидер понимает нужды и заботы многодетных семей как свои личные.

«Сегодня мы были на расстоянии, но чувствовалось, что он был рядом, как будто он был с нами и понимал нас лучше кого бы то ни было. Общение с ним дало нам большую уверенность в завтрашнем дне. Это касается не только воспитания детей, но вообще всей нашей страны», — сказала она.

Шишова уточнила, что сегодняшняя встреча вызвала исключительно положительные эмоции. По ее словам, ничего плохого о ней просто невозможно сказать.

«Встреча прошла в позитиве и радости, поэтому могу сказать только хорошее. Подобное общение очень нужно, потому что такой формат позволил напрямую поговорить с семьями и узнать их нужды. Семьи сегодня делились самым сокровенным. Они рассказывали о своих семьях и о пережитой боли. Этот формат мне кажется очень положительным», — сказала многодетная мама.

По ее мнению, если такой формат общения президента с многодетными семьями сохранится, это станет хорошей традицией.

«Всегда есть к чему стремиться, потому что за раз трудно решить многие проблемы. Они возникают и последовательно решаются. Конечно, всегда есть возможность, пообщавшись с такими семьями, увидеть, в чем они сейчас имеют нужду и насколько необходимо укреплять институт семьи в нашей стране», — подчеркнула Шишова.

Ранее Владимир Путин заявил, что занимает пост главы государства благодаря россиянам, и пообещал работать максимально хорошо. Также в ходе конференции президент поблагодарил семью Шишовых за высокую оценку его работы.