Мужчину, пришедшего на свидание к замужней женщине, избили и связали ее родственники

В Индии мужчину связали веревками и избили после того, как он попытался встретиться с замужней женщиной в ее доме, сообщает Times Now News.

Инцидент произошел 25 мая в Гвалиоре, где живет возлюбленная пострадавшего. По некоторым данным, мужчина пришел к ней, когда ее семьи не было дома, однако некоторые родственники женщины узнали об этом и решили помешать их свиданию. В итоге они избили и связали ее предполагаемого любовника и издевались над ним. По данным полиции, нападавшие применили насилие и к женщине, когда она попыталась защитить гостя.

Эти события попали на видео, которое затем распространилось в соцсетях. Также известно, что пострадавшие не стали подавать в полицию заявление в связи с произошедшим. Тем не менее правоохранители решили назначить сторонам конфликта запретительные меры, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.

Ранее шестерых человек осудили за разбойное нападение на мужчину во время подставного свидания.