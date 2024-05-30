Россиянин привел девушку в гостиницу, украл ее вещи и выпрыгнул в окно

В Чите сотрудники полиции задержали местного жителя, который привел знакомую в гостиницу, ограбил девушку и выпрыгнул из окна. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

По данным правоохранителей, житель Читы пришел в гостиницу вместе со знакомой, воспользовавшись моментом, он похитил у 22-летней девушки телефон, золотую цепочку и браслет.

Пока пострадавшая была в душе, злоумышленник схватил ее вещи и выпрыгнул в окно гостиничного номера. Прибывшим на место полицейским удалось задержать грабителя. Возбуждено уголовное дело, подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

До этого сообщалось, что в поселке Арья Нижегородской области мужчина решил поймать грабителя и бросился за ним из окна второго этажа. В полицию обратился житель поселка Арья, мужчина сообщил, что днем 4 мая к нему в гости пришел знакомый. Приятель должен был забрать у мужчины документы. В какой-то момент гость схватил со стола телефон и выбежал из квартиры, мужчина понял, что не сумеет догнать грабителя и выпрыгнул из окна второго этажа, чтобы настигнуть злоумышленника на улице. В момент приземления пострадавший повредил ногу, не смог продолжить погоню и обратился в полицию.

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