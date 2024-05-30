ЕС рассматривает введение пошлин на все продукты из России и Белоруссии

ЕС рассматривает возможность введения запретительных пошлин не только на зерновые культуры из России и Белоруссии, но и на любое другое продовольствие из этих стран. Об этом заявила министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС по торговле, сообщает ТАСС.

Отмечается, что на заседании было принято решение о введении «запретительно высоких» пошлин на зерновые из РФ и Белоруссии, которое вступит в силу с 1 июля.

«Швеция предложила ЕС ввести аналогичные пошлины и на другие продовольственные продукты из России и Белоруссии, помимо зерна», — сказала Лябиб.

Накануне правительство Литвы одобрило предложение сейма о запрете на импорт 2,8 тысячи наименований различных товаров российского и белорусского производства. В перечень запрещенных товаров вошли в основном сельхозпродукты, включая молоко и кисломолочные продукты, мясо, рыбу, яйца, овощи, крупы и продукты их переработки.

Ранее в Армении предложили запретить ввоз молочной продукции из России.