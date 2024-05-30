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Из парка в Москве убрали «воспитательные» надгробия для непослушных детей

В Москве из парка убрали предупреждения для непослушных детей в виде надгробий

В Москве из парка убрали «воспитательные» надгробия для непослушных детей. Об этом во «ВКонтакте» сообщает парк развлечений »Сказка».

В сообществе рассказали, что композиция с надгробиями просуществовала возле «Дома страха» парка более двух лет. Однако после снятого одной из посетительниц видео и неоднозначной реакции общественности руководство приняло решение убрать композицию. Отмечается, что на данный момент прорабатывается альтернативное оформление зоны.

На кадрах, снятых посетительницей парка, на камнях видны такие надписи, как «топтал газон», «кричал в парке», «лез без очереди», «лез через ограждение», «не слушал родителей», «мешал всем отдыхать». Имитированные надгробия демонстрировали детям, что с ними случится, если они будут себя плохо вести. В пресс-службе парка сообщили, что такой композицией руководство намеревалось повеселить людей.

Ранее чемодан с пистолетами и большим количеством патронов нашли в парке Москвы.

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