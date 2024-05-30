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В Екатеринбурге прохожие задержали мужчину, пристававшего к ребенку на детской площадке

URA.ru: в Екатеринбурге прохожие поймали пристававшего к девочке мужчину

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Чкаловском районе Екатеринбурга местные жители поймали мужчину, который домогался 10-летней девочки на детской площадке. Об этом сообщает URA.ru.

Инцидент произошел во дворах жилых домов по улице Рощинская, по словам очевидцев, мужчина отвел в машину 10-летнюю девочку, пообещал ей деньги и трогал ребенка за интимные места. Его скрутили прохожие, которых на помощь позвали дети.

По другой версии, незнакомец следил за игравшими в футбол мальчиками и к школьнице не прикасался. По данным URA.ru, сотрудники МВД провели с подозреваемым беседу, но задерживать его не стали. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Подмосковье задержали мужчину по подозрению в нападении на двух девушек в лифтах. Последнее нападение местный житель совершил 26 мая в лифте многоэтажки в Лыткарино. Он перегородил несовершеннолетней попутчице путь к выходу и стал развязывать шнурки на своих спортивных штанах, приближаясь к жертве. Мужчина потребовал, чтобы та не кричала, но девушка оказала активное сопротивление и сумела покинуть кабину. Своей вины задержанный не признал даже после проведения очной ставки и проверки показаний на месте.

Ранее на Кубани мужчина приставал к девочкам в лифте, его ищет полиция.

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