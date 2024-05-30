В Нижегородской области молния ударила в лодку с супругами во время прогулки

В Богородском районе Нижегородской области семейная пара пострадала от удара молнии во время лодочной прогулки. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Семейная пара каталась на резиновой лодке по Оке, в какой-то момент в 42-летнего мужчину, державшегося за мотор, ударила молния. Разряд пробил резиновое судно, супруге мужчины удалось добраться на полуспущенной лодке до берега.

Ей навстречу попались рыбаки, которые оказали пострадавшей первую помощь и вызвали медиков. Мужа россиянки спасти не удалось. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Германии во время непогоды молния ударила в детский палаточный лагерь, госпитализированы 38 отдыхающих. На место были вызваны более сотни медиков и пожарных. 38 школьников пришлось госпитализировать, остальных отдыхавших экстренно эвакуировали. Медики осмотрели 62 человека, угрозы их жизни и здоровью нет, госпитализированные дети будут обследованы и отпущены на амбулаторное лечение.

Ранее молния ударила в трех детей, отдыхавших на пляже.