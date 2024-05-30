Неадекватный полуголый мужчина устроил погром в автобусе и попал на видео

В Обнинске неадекватный мужчина устроил погром в пустом автобусе и сорвал пять рейсов. Об этом сообщает Telegram-канал »Типичный Обнинск».

По информации Telegram-канала, мужчина без верхней части одежды заскочил в пустой автобус и начал провоцировать там драку. Он разбил камнем стекло и забрался в кабину водителя.

В кабине водителя дебошир распылил стеклоочиститель, разбил камеру и ветровое стекло. Камеру он позже выдернул.

После этого водителю автобуса удалось скрутить агрессора и передать его сотрудникам правоохранительных органов. В результате из-за действий мужчины оказались сорваны пять рейсов по маршруту №2. Ущерб от его действий оценили в 130 тысяч рублей. Отмечается, что никто из людей не пострадал.

До этого трое мужчин, летевших из Санкт-Петербурга в Екатеринбург, устроили пьяный дебош в самолете. Они шумели, пили и курили электронные сигареты весь полет.

Ранее в Ярославской области пассажирка автобуса приставала к двум девочкам.