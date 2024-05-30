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В России запустили компост-площадку мощностью 30 тыс. тонн в год

360.ru: в Ставрополье появилась компост-площадка мощностью 30 тыс. тонн в год

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Олег Золото/РИА «Новости»

В Ставропольском крае обустроили новую площадку для компостирования твердых коммунальных отходов (ТКО). Она появилась в Буденновском районе, ее мощность составляет 30 тыс. тонн отходов в год, рассказал гендиректор Российского экооператора (РЭО) Денис Буцаев.

«Площадка компостирования отходов предназначена для утилизации органической части ТКО, которая составляет до 40% от общего объема отходов, методом аэробного компостирования в полевых условиях», — приводит слова Буцаева 360.ru.

Компостирование делает из ТКО специальный техногрунт, который затем можно использовать на мусорных полигонах в качестве промежуточной изоляции при рекультивации свалок. Кроме того, такой материал применяется при восстановлении дорог и других работах.

Запуск новой компост-площадки прошел в рамках реализации федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО». Всего по нему в регионе создали объекты утилизации 195,5 тыс. тонн мусора ежегодно. Это позволит добиться цели нацпроекта «Экология» - снизить вдвое объем мусора на полигонах, подчеркнули в РЭО.

Напомним, накануне стало известно о соглашении РЭО с властями Башкортостана, которое подразумевает запуск проектов по утилизации осадка сточных вод. Предполагается, что это позволит сократить количество захороняемого осадка в три раза.

Ранее сообщалось, что в России проверят мусорные полигоны для повышения безопасности перелетов.

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