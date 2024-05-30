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В России предложили отменить требование для таксистов работать по месту прописки

Представители отрасли предложили пересмотреть положения в законе о такси

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Представители власти и бизнеса предложили пересмотреть требование в законе о такси, касающееся работы самозанятых водителей в регионе по месту прописки. Инициатива была озвучена на конференции «Современное такси» в Екатеринбурге 30 мая.

По словам начальника управления развития таксомоторных перевозок Департамента транспорта Москвы Сергея Алексюка, требование необходимо обсуждать заново.
«Убрать [требование] только для самозанятых, но при этом ввести обязательное требование о регистрации на налоговом учете. Возможно, эту норму в таком виде стоит обсуждать», — сказал он.

Как отметил замдиректора Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта России Роман Кильдюшкин, для наиболее оптимального решения необходима обратная связь от представителей отрасли.

«Мы всегда открыты к диалогу. Ведь все изменения в законодательстве исходят из практики», — сказал он.

Также на конференции обсуждался законопроект о локализации автомобилей такси, который создает дополнительные барьеры для таксопарков и частных водителей. По мнению представителей отрасли, принятие закона о локализации может усложнить положение самозанятых таксистов, так как из-за высоких цен на машины новые модели пока малодоступны большинству таксистов.

«Если водитель подрабатывает на своей Nissan, Toyota, он не будет покупать другую», — считает депутат Госдумы Дмитрий Гусев.

Участники рынка отметили, что в случае принятия законопроекта без доработок принудительный переход на отечественные автомобили может привести к оттоку самозанятых и небольших ИП из отрасли.

Недавно правительство предложило упростить требования к использованию отечественных автомобилей в такси и отказаться от балльной системы оценки уровня локализации, которую ранее предлагали авторы законопроекта. Помимо этого, согласно поправкам правительства, чтобы признать машину отечественной, достаточно наладить ее крупноузловую сборку в России или ЕАЭС.

Напомним, с 1 сентября 2023 года по закону о такси водитель должен встать на учет в региональные реестры легковых такси и перевозчиков. Сейчас водитель может встать в реестр перевозчиков только в регионе по месту прописки.

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