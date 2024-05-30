В Кузбассе бездомные собаки «съели» половину автомобиля местного жителя

В Прокопьевске Кемеровской области стая бездомных собак погрызла автомобиль местного жителя, который был припаркован у одного из многоквартирных домов. Об этом сообщает Сiбдепо.

На видео с места инцидента, опубликованном в Telegram-канале «Новости Прокопьевск Киселевск», видно, что животные ночью пришли на парковку и целенаправленно начали рвать зубами машину. При этом другие автомобили не пострадали. Собаки порвали обе передние шины, погнули, погрызли, поцарапали и отломили бампер. Другие местные жители предположили, что таким образом они могли пытаться достать залезшего в машину кота. Владелец пострадавшей машины отметил, что такие действия собак могут угрожать жителям города.

«Семь или больше вот таких бродяжек решили ночью попортить имущество по непонятной причине! А если там кто то проходил бы или дети на площадке играли? Рядом 11-я школа. Это уже ненормально, когда они стаей бегают и нападают! Администрация, обратите на это внимание и не ждите, пока инцидент приобретет печальные последствия для жителей», — сказал он.

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