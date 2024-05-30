Эксперт объяснил, как лечится рассеянный склероз

Стопроцентных способов защиты от атеросклероза нет, но имеются разные схемы терапии, которые подбираются индивидуально для каждого пациента и помогают замедлить течение болезни и ее развитие. Об этом в интервью РИАМО сообщил президент Общероссийской общественной организации инвалидов, больных рассеянным склерозом, Ян Власов.

По его словам, препараты, предназначенные для лечения рассеянного склероза доступны и в России. Они снижают тяжесть и частоту обострений. Более того, терапия позволяет жить полноценной жизнью и рожать детей, отметил эксперт.

«Эволюция лечения происходит на глазах — в 1951 году пациенты впервые получили возможность снижать тяжесть симптомов, а в 80-х годах уже появились первые разработки по препаратам, изменяющим течение заболевания. <...> В 2010-м появились препараты, которые способны справляться с более сложными формами болезни», — рассказал специалист.

До этого Власов объяснил, чем коварен рассеянный склероз. По его словам, заболевание очень трудно распознать на ранних стадиях, поскольку многие его симптомы не вызывают тревоги. Наука до сих пор не нашла точного ответа на вопрос, что именно провоцирует развитие этой болезни, отметил он.

Ранее врачи назвали первые признаки рассеянного склероза.