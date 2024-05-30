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Бывшего генпрокурора Украины Ярему заочно осудили в России за фейки об армии

В РФ заочно осудили бывшего генпрокурора Украины Ярему за терроризм на 19 лет

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РИА «Новости»

Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к 19 годам тюремного заключения бывшего генерального прокурора Украины Виталия Ярему, признав его виновным в содействии терроризму и распространении фейков о Вооруженных силах России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебную пресс-службу.

«2-й Западный окружной военный суд признал виновным Ярему», — указывается в публикации.

Согласно информации пресс-службы, экс-главе ведомства вменяют нарушение п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации) и ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).

«Ему окончательно назначено 19 лет лишения свободы», — говорится в сообщении.

Помимо того, в качестве дополнительного наказания ему назначен штраф в сумме 400 тыс. рублей и лишение права заниматься администрированием сайтов и каналов в интернете.

До этого в Ростове осудили на 18 лет гражданина Украины за участие в «Азове» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России).

Ранее на Украине произошел скандал из-за позиции модели киберпомощника МИД.

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