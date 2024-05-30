Эксперт объяснил, чем коварен рассеянный склероз

Рассеянный склероз очень трудно распознать на ранних стадиях, поскольку многие его симптомы не вызывают тревоги. Об этом в беседе с РИАМО сообщил президент Общероссийской общественной организации инвалидов, больных рассеянным склерозом, Ян Власов. По его словам, наука до сих пор не нашла точного ответа на вопрос, что именно провоцирует развитие данного заболевания.

«Заболевание может вызывать нарушения практически в любой функции человека — зрение, движения, эмоции и т. д. Это могут быть некритичные изменения, которые сразу насторожат человека, что и является основной причиной того, что зачастую люди игнорируют первые симптомы заболевания», — отметил эксперт.

Он пояснил, что такой симптом, как онемение в руке, можно спутать с защемлением нерва или остеохондрозом, а проблемы с концентрацией легко списать на усталость.

Невролог, кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская до этого говорила, что рассеянный склероз обычно проявляется до 40 лет, причем женщины болеют чаще. Большую роль, по ее словам, играет генетический фактор — если болели родители, то вероятность выявления недуга у детей растет. Болезнь начинается, когда иммунная система разрушает оболочки нервных волокон в разных частях мозга. Симптомы зависят от характера и места повреждений, пояснила специалист.

Ранее россиянам назвали опасную привычку, приводящую к развитию склероза.