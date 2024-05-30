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Российские юноши избили молодого человека из-за внешнего вида

В Йошкар-Оле подростки напали на юношу

В Йошкар-Оле очевидцы заметили компанию молодых людей, напавших на подростка. Об этом сообщает Telegram-канал «Йошкар-Ола. Происшествия».

На кадрах с места инцидента заметно, как пять человек бьют и пинают ногами подростка с длинными волосами. В какой-то момент юноша упал на асфальт, но ему продолжили наносить удары. По словам местных жителей, предположительно, причиной стал внешний вид пострадавшего. О том, получил ли он какие-либо травмы, не сообщается.

На ситуацию обратила внимание глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

«Обратились в правоохранительные органы», – поделилась она.

До этого в Томске компания молодых людей напала на мужчину, который пытался заступиться за свою жену. На кадрах видно, как один из участников конфликта пинает россиянина в спину и тот падает на землю.

В местном управлении МВД уже начали проверку по факту произошедшего. В полиции рассказали, что участники после конфликта к ним не обращались.

Ранее в Кировской области мужчина схватил ребенка за волосы и ударил головой о карусель.

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