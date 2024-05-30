Уралец, торговавший шпионскими гаджетами, предстанет перед судом

В Челябинске задержанный ФСБ 37-летний местный житель предстанет перед судом по обвинению в незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Следствие установило, что с сентября 2022 года по апрель 2024 года мужчина заказал в интернете разные устройства, оборудованные камерами и аудиозаписывающими функциями, а затем перепродал их. Среди устройств, реализованных фигурантом, были зажигалки, авторучки, флеш-карты, автомобильные брелоки и другие.

Уралец не учел, что в России запрещена законом свободная реализация специальных устройств, предназначенных для тайного получения информации.

Правоохранители завершили расследование уголовного дела и передали его для рассмотрения в суд.

Ранее работница финансовой сферы из региона отдала аферистам 8 млн рублей для «спецоперации ФСБ».