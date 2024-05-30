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Россиянин обменял 17 млн рублей на доллары из банка приколов

В Москве мужчина обменял 17 млн рублей на доллары из банка приколов

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МВД РФ по г. Москве

В Москве полицейские установили подозреваемого в получении более 17,4 млн рублей мошенническим способом. Об этом сообщили в «МВД Медиа».

По данным следствия, мошенник разместил в интернете предложение о продаже старых долларов США по выгодному курсу. На объявление откликнулся житель Москвы. Аферист назначил встречу в офисном здании на Пресненской набережной. Согласно договоренности, мошенник прибыл на место с сумкой, внутри которой была иностранная валюта. Со стороны покупателя на встречу пришел его водитель — у мужчины был чемодан с миллионами рублей. Мужчины обменялись сумками, после чего аферист отлучился под предлогом пересчета оплаты. Водитель покупателя, внимательнее рассмотрев содержание пакета, обнаружил в нем похожие на доллары старого образца билеты из банка приколов.

К этому моменту злоумышленник скрылся. В отношении него правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Подозреваемого задержали в Смоленской области: им оказался 32-летний россиянин. Его заключили под стражу.

Ранее россиянин украл у знакомого десятки миллионов рублей.

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