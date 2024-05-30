В российском вузе мусульманку заставили читать стихи о вреде хиджаба

Студентку-мусульманку заставили на парах в Ивановском государственном медицинском университете вслух читать стихотворение о вреде хиджаба. Об этом сообщает Telegram-канал «Голос Дагестана» со ссылкой на подписчика, который представился студентом вуза.

Пользователь рассказал, что преподаватель Николай Жидоморов якобы заставил девушку читать стих собственного сочинения, в котором говорится, что не нужно «кичиться своим мусульманством на людях», а носить хиджабы дома. Заканчивается произведение строчкой «прими, что в России хиджабы — харам!».

По словам подписчика канала, педагог регулярно отпускает нелестные комментарии по отношению к покрытым студенткам.

Жидоморов работает в вузе в должности доцента. У него есть страница на портале «Стихи.ру», на которой он 28 мая разместил стих под названием «Хиджаб». В настоящее время на сайте его нет, а при попытке перейти на страницу стихотворения через поисковик выплывает надпись «Произведение удалено автором».

В мае в России развернулась дискуссия по поводу возможного запрета на ношение никабов (мусульманский женский головной убор, закрывающий лицо — Прим. ред.) в общественных местах. Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ высказалось за возможность поддержать запрет, но только при условии данных о том, что предмет одежды действительно связан с экстремизмом.

Ранее кабмин РФ допустил, что запрет никабов может нарушить права человека.