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Платформа «Россия – страна возможностей» провела более 70 исследований за 6 лет

Более 500 тыс. россиян прошли опросы платформы «Россия – страна возможностей»

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Shutterstock/FOTODOM

За 6 лет президентская платформа «Россия – страна возможностей» провела более 70 исследований, в которых приняли участие 506 тыс. россиян, сообщает пресс-служба платформы.

Одним из самых популярных исследований платформы стало изучение отношения студентов к предпринимательству и наставничеству.

«С помощью исследований мы выясняем, каких проектов или конкурсов не хватает россиянам и в каких сферах пока недостаточно возможностей для самореализации», — рассказал исполнительный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Он добавил, что в марте 2023 года более 73 тыс. молодых специалистов назвали стажировки самым популярным инструментом для старта карьеры.

Результаты опросов помогают платформе корректировать текущие образовательные программы проектов и конкурсов. В 2023-2024 учебном году более 240 тыс. студентов рассказали, какие факторы влияют на выбор будущей профессии.

«Результаты исследования показали – сегодняшние студенты четко выражают свои желания к выбору будущих работодателей, ориентируясь на свои ценностно-компетентностные профили», — отметил заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Дмитрий Гужеля.

Также платформа обращает внимание на международные рейтинги. Одним из примеров является «Глобальный рейтинг конкурентоспособности талантов». С момента основания платформы в 2018 году Россия поднялась в рейтинге с 55 места на 49. Всего в рейтинг включены 134 государства.

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