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В Петербурге безработного подозревают в изнасиловании россиянки в парке

В Петербурге мужчину задержали за избиение и изнасилование девушки в парке

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Depositphotos

В Петербурге мужчину подозревают в изнасиловании 22-летней девушки. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел в парке «Куракина дача». По данным источника, россиянка возвращалась домой ночью, когда на нее напал 32-летний подозреваемый. Он угрожал пострадавшей и схватил ее за горло. В результате девушка была изнасилована.

Мужчину удалось спугнуть случайным прохожим. Они помогли девушке, после чего пострадавшая обратилась в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и гематомами.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье об изнасиловании. Самого мужчину задержали. Известно, что у него нет регистрации в городе, официально он нигде не трудоустроен.

До этого в Подмосковье задержали мужчину, которого подозревают в попытках изнасиловать девушек в лифтах. Последнее нападение, по версии правоохранителей, произошло в многоэтажке в Лыткарино несколько дней назад, девушка оказала сопротивление. На данный момент других пострадавших ищут.

Ранее житель Подмосковья изнасиловал четырехлетнюю девочку и домогался ее сестры.

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