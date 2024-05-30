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Пожар на востоке Москвы полностью потушен

МЧС: пожар на востоке Москвы полностью потушен, пострадавших нет

Сотрудники МЧС России потушили пожар на востоке Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Пожар полностью ликвидирован», — сказано в сообщении.

Как заявили в пресс-службе МЧС России агентству ТАСС, пострадавших в результате инцидента нет.

Пожар в производственно-складском здании на Мартеновской улице начался рано утром в среду. Изначальная площадь возгорания составила 800 квадратных метров, но затем она увеличилась как минимум до 2 тыс. квадратных метров, а позднее — до 4 тыс. квадратных метров.

29 мая в жилом комплексе Loft River в Москве загорелась кровля четырехэтажного дома. Площадь пожара составляла 40 квадратов.

До этого крупный пожар произошел в деревне Березовка, расположенной в Артинском городском округе Свердловской области. В МЧС сообщили, что результате пожара сгорели 10 частных жилых домов.

Ранее россиянка подожгла квартиру, из которой ее выселили из-за долгов.

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