Роскачество обнаружило кишечную палочку в мороженом двух российских брендов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование ведомства.

Отмечается, что Роскачество проанализировало продукцию 38 марок и нашло нарушения в ряде товаров. Так, кишечную палочку исследователи обнаружили в пломбире «Мишка на севере» и мороженом «Ермолино». Этот вид бактерии может вызвать инфекцию в ЖКТ, спровоцировав скачок температуры тела, диарею и рвоту.

Производитель «Мишки» компания из Казахстана «Шин Лайн» сообщила, что независимая лаборатория структуры казахстанского минздрава кишечной палочки не обнаружила. В предприятии предположили, что мороженое транспортировали либо хранили, допуская нарушения, а это не зависит от производителя. В «Ермолино» на запрос журналистов пока не ответили.

До этого специалисты Роскачества нашли в твороге некоторых производителей микробную трансглютаминазу, или так называемый мясной клей, применение этого вещества запрещено на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Ранее опасные бактерии нашли в мясе из Индии.