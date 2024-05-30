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Во время родов россиянке удалили «мужскую» опухоль, вызывающую бесплодие

В Ростове у женщины во время родов нашли опухоль с мужскими гормонами

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Shutterstock

Врачи из Ростова-на-Дону обнаружили у роженицы необычную опухоль. Об этом сообщает Минздрав региона.

Местная жительница поступила в медучреждение и успешно родила ребенка весом три килограмма. Однако во время операции у женщины обнаружили новообразование яичника.

После исследования выяснилось, что у пациентки выросла сертолиома – особое новообразование из клеток, вырабатывающих мужские гормоны. Подобный диагноз ставят не более чем 2% людей с опухолями.

У пациенток с сертолиомой огрубевает голос, наблюдается избыточный рост волос по мужскому типу и появляются мужские черты. Помимо этого, женщина может стать бесплодной.

Специалисты порекомендовали женщине сдать необходимые анализы и проконсультироваться у онколога.

До этого в больницу Подмосковья поступила женщина с жалобами на увеличение массы живота. Во время обследования специалисты обнаружили рак яичников третьей стадии. Из-за опухоли россиянка не могла комфортно передвигаться и дышать.

В результате женщине провели операцию и назначили химиотерапию.

Ранее в больнице Петербурга врачи выкачали из пациента почти девять литров мочи.

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